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        Haberler Gündem Güncel BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM | 13 Aralık 2023 İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!

        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 33 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 13 Aralık Çarşamba itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:29
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        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 39.96'ya çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 40.20 OLDU

        Son 33 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 13 Aralık Çarşamba itibariyle doluluk oranı yüzde 40.20'ye yükseldi.

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        33 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 24.02'YE ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 33 günde yüzde 24.02 artış sağladı.

        HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı
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