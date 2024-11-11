Baraj doluluk oranı 11 Kasım 2024: Güncel baraj doluluk oranı son durum ne, yüzde kaç oldu?
İSKİ Baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı son durum ne, yüzde kaç oldu?
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İSKİ 11 Kasım 2024 barajların doluluk oranı son dakika verileri her gün güncelleniyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 11 Kasım Pazartesi barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir? İşte baraj doluluk oranları
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11 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 11 Kasım Pazartesi günü için yüzde 29,26 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı 25,72
Darlık Barajı 31,4
Elmalı Barajı 51,2
Terkos Barajı 38,65
Alibey Barajı 6,14
Büyükçekmece Barajı 31,45
Sazlıdere Barajı 40,54
Istrancalar Barajı 26,8
Kazandere Barajı 8,91
Pabuçdere Barajı 7,04
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesi olan aşağıdaki linkten barajların doluluk oranını takip edebilirsiniz