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        Haberler Gündem Çevre YÜKSELİYOR... İstanbul baraj doluluk oranı 17 Kasım | İSKİ, baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul'a güzel haber! 1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi gününden bu yana, son 7 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 17 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:43
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        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.47'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 17.65

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        Son bir haftadır aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 17 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.65'e yükseldi.

        YEDİ GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?

        Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.5'e yakın artış sağladı.

        HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta sonu da İstanbul yağış bekliyor.

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        #baraj doluluk
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