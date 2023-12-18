İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 38 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 18 Aralık Pazartesi itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 47.45'e çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 49.34 OLDU
Son 38 gündür, aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 18 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 49.34'e yükseldi.
38 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 33.16'YA ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 38 günde yüzde 33.16 artış sağladı.
2 GÜNDE ORAN YÜZDE 7.63 ARTTI
Başka bir ifadeyle cuma ve cumartesi günü mega kentin aldığı sağanakla baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 1.89, 2 günde yüzde 7.63 arttı
BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre perşembe ve cuma günü de kentte sağanak yağış bekleniyor.
BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle oldu:
Elmalı: Yüzde 86.88
Ömerli: Yüzde 67.05
Darlık: Yüzde 59.66
Alibey: Yüzde 59.17
Istırancalar: Yüzde 100
Büyükçekmece: Yüzde 35.82
Terkos: Yüzde 34.53
Sazlıdere: Yüzde 28.37
Kazandere: Yüzde 37.79
Papuçdere: Yüzde 24.52