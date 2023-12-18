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        Haberler Gündem Güncel baraj doluluk | İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor! Baraj doluluk oranı ne oldu? 18 Aralık 2023 baraj doluluk oranı

        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 38 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 18 Aralık Pazartesi itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:25
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        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 47.45'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 49.34 OLDU

        Son 38 gündür, aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 18 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 49.34'e yükseldi.

        38 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 33.16'YA ULAŞTI

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        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 38 günde yüzde 33.16 artış sağladı.

        2 GÜNDE ORAN YÜZDE 7.63 ARTTI

        Başka bir ifadeyle cuma ve cumartesi günü mega kentin aldığı sağanakla baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 1.89, 2 günde yüzde 7.63 arttı

        BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre perşembe ve cuma günü de kentte sağanak yağış bekleniyor.

        BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle oldu:

        Elmalı: Yüzde 86.88

        Ömerli: Yüzde 67.05

        Darlık: Yüzde 59.66

        Alibey: Yüzde 59.17

        Istırancalar: Yüzde 100

        Büyükçekmece: Yüzde 35.82

        Terkos: Yüzde 34.53

        Sazlıdere: Yüzde 28.37

        Kazandere: Yüzde 37.79

        Papuçdere: Yüzde 24.52

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