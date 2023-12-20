Gökhan Özoğuz: Nurgül Yeşilçay çok tatlı bir kadın ama...
Gökhan Özoğuz, kendisi hakkında "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyen Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi; "Bence öyle demek istememiştir. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıralar hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette görüntülendi. 47 yaşındaki Özoğuz, gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.
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"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR OLABİLİR"
Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.
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TAVRINDAN RAHATSIZ OLDU
Nurgül Yeşilçay, Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile birlikte 'Athena' konserinin ardından kulise girmişti.
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"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"
Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram