"Cem Karaca'nın Gözyaşları" için mahkeme kararını verdi

8 Şubat 2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca’nın hayatını sadece müziğiyle değil; ailesi, aşkları, kayıpları, hasret ve kavuşmaları ve toplumsal mücadelesiyle de anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekilmemesi için dördüncü eşi İklim Karaca dava açmıştı.

Mahkeme, ilk kararını verdi.