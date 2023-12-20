Galatasaray-Karagümrük maçında penaltı tartışmaları
Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta iki ekibin de penaltı beklediği pozisyonlarda 'devam' kararı çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında ceza sahasına giren Kerem Demirbay vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.
Sarı kırmızılı takım penaltı beklese de hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.
İkinci yarıda Karagümrük penaltı bekledi.png
Maçın ikinci yarısında ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde konuk ekip penaltı bekledi.
Levent Mercan'ın son çizgiye inip içeriye ortasında Günay Güvenç topu elinden kaçırdı. Topa hareketlenen Mendes, Barış Alper'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı ancak oyun bir kez daha devam etti.
Bu pozisyon sonrası Karagümrüklü oyuncular hakeme şiddetli itirazlarda bulundu.