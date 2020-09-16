Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta ekrana geliyor. Dün akşam ekrana gelen Baraj dizisinde neler oldu? Dizi bitiminden hemen sonra 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BARAJ 15 EYLÜL SON BÖLÜM

Nazım, söz verdiği gibi Tarık’ı barajdan kaçırma planını uygular. Tarık’ı İstanbul’a giden bir kamyonun kasasında saklar ve İstanbul’a kaçmasına yardım eder. Tarık kamyonun kasasında İstanbul’a kaçarken aklında sadece Nehir vardır.

Nehir, Zerrin ve Ekrem’le buluşur. Zerrin’in hastalığı için gereken parayı bulmalarına yardım edecektir. Bunun için Almanya’da popüler olan bir oyuncu rolünü yapmayı kabul eder. Dolandıracakları kişiler kaldıkları otelin sahibi ve oğludur. Ama daha önce dolandırdıkları diğer ikili, Ahmet ve İsmet izlerini bulmuştur.

Nazım, Nehir’le konuşmak için kaldığı otele gelir. Nehir peruklu ve lensli haliyle dolandıracakları kişi ile tanışacaktır. Nazım’ın otelde olduğunu gören Nehir, Nazım’ın onu görmemesi için uğraşır.

BARAJ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI