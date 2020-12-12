Baraj 17. bölümde Tarık'ın planları işe yarıyor! Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” filminden televizyona uyarlanan Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Salı akşamı 20.00'de 17. bölümüyle ekrana gelen Baraj'ın yeni bölümü merak ediliyor. Baraj 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 18. BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın planı işe yaramış, Halil’in cesedinin Nazım’ın bahçesinden çıkması Nazım’ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım’ı kurtarabilmek için Hakan’dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar’ı getirmiş olsa da Hakan’ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım’ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

BARAJ DİZİSİ KONUSU

Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır