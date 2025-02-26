Banyo yapmak duş almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken banyo yapmak ya da duş almak orucu bozar mı?

Banyo yapmak duş almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken banyo yapmak ya da duş almak orucu bozar mı?

Bununla birlikte oruçluyken kişinin banyo yapıp yapmamasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli açıklamalar yapmıştır.

Banyo yapmak ya da duş almak oruçlunun vücuduna suyun girmesi anlamına gelir. Fakat oruçlu bir kimse yalnızca vücudunu temizlemek amacıyla suya girmekte herhangi bir sakınca görmemektedir. Oruçlu iken banyo yapmak bir başka deyişle vücudu yıkamak veya duş almak doğrudan orucu bozmaz. Yani kişi oruçlu olduğu halde banyo yaparsa oruç geçerliliğini yitirmez. Oruçlu bir kişinin banyo sırasında ağız ve burun gibi organlardan suyun vücuda girmemesi gerekmektedir. Bu durumda en önemli nokta suyun bilerek ve isteyerek vücuda mideye gitmemesidir.

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Çünkü İslam’da orucu bozan durumlar arasında ağız yoluyla yiyecek veya içecek almanın yanı sıra vücudun başka bir yerinden (göz burun kulak gibi) kasıtlı olarak bir şeyin girmesi de yer almaktadır. Bu nedenle banyo yaparken suyun ağızdan veya burundan mideye gitmesi orucu bozar. Eğer kişi banyo yaparken istemeden su yutarsa veya burun yoluyla su içeriye kaçarsa oruç bozulur ancak bu durum kasıtlı olmadığından dolayı yalnızca kaza gerektirir.

Hadisler ise şu şekildedir: “Hz. Âişe ve Ümmü Seleme Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî Savm 25 [1930-1931]; Müslim Sıyâm 76 [1109]). Bu itibarla ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye 1/199).”

Banyo yaparken diğer bir konu da banyo yaparken aşırıya kaçmamaktır. Özellikle sıcak suyun vücuda fazla miktarda temas etmesi baş dönmesine veya zihin karışıklığına yol açabilir ki bu da oruçlu kişinin ibadetini etkileyebilir. Bu tür durumların da önüne geçilmesi oruçlu olmanın gerekleri açısından önemlidir. Sıcak suyun vücuda fazla etkisi kişinin orucunu zayıflatabilir, doğrudan orucu bozmaz.

Oruçlu bir kimse banyo yaparken niyetli olduğunu unutmamalıdır. Oruç bir tür manevi temizliktir ve bu temizlik sadece bedensel değil, ruhsal bir temizliktir. Kişinin niyetinin bozulmaması oruç ibadetinin ruhunu korur. Eğer kişi banyo yaparken unutup suyu içmeye başlarsa bu durumda oruç bozulmuş olur. Bu yüzden oruçluyken banyo yaparken herhangi bir aşırı dikkatsizlik olmamalıdır.

REKLAM Diyanet İşleri Başkanlığı iftar ve sahur dışındayken yani oruçluyken de kişilerin vücut temizliği ve hijyenine özen göstermeleri gerektiğini belirtmiştir. Oruç sadece bedensel ihtiyaçlardan feragat etmekle kalmaz, bedeni ve ruhu temizlemeyi amaçlar. O yüzden serinlemek veya rahatlamak amacıyla duş almak oruç ibadetini etkilemez. Burada esas olan banyo yaparken suyun ağız ve burun yoluyla içeri girmemesine dikkat etmektir. BANYO YAPMAK VEYA DUŞ ALMAK MEZHEPLERE GÖRE ORUCU BOZAR MI? Oruçluyken banyo yapmak farklı İslam mezheplerine göre bazı küçük farklılıklar içerebilir. Genel anlamda tüm mezhepler oruçlu kişinin banyo yapmasını doğrudan yasaklamaz. Her mezhep oruçluyken suyun vücuda girmesiyle ilgili bazı detaylara farklı yaklaşımlar sergileyebilir. Hanefi mezhebi: Oruçlu bir kişi banyo yaparken suyun ağız yoluyla veya burundan mideye gitmemesine dikkat etmelidir. Aksi takdirde oruç bozulur. Fakat suyun istemeden vücuda girmesi durumunda oruç bozulmaz; bu durumda kişi orucunu kazaya bırakır. Hanefi mezhebi banyo yapmanın orucu bozmadığını ancak burun ve ağız yoluyla suyun geçmesine engel olmalarını vurgular. Bu nedenle banyo sırasında tetikte olunmalı ve suyun yok yere vücuda girmesi engellenmelidir. Hanefi alimleri kişinin banyo yaparken suyun vücuduna girmesi durumunda oruçlu olduğuna dikkat etmesi gerektiğini söylerler.

Şafii mezhebi: Oruçluyken banyo yapmanın orucu bozmadığını kabul eder. Yine de Şafiiler burun yoluyla suyun istemeden de olsa içeri girmesi durumunda orucun bozulduğunu belirtirler. Ayrıca banyo yaparken suyun ağız yoluyla girmesi ve yutulması halinde oruç bozulur. Bunun dışında Şafii mezhebi banyo yapmanın orucun ruhuna zarar vermediğini ve kişinin vücut temizliğini yapmasına engel olmadığını ifade eder. Aşırıya kaçmamak ve suyu kasıtlı olarak yutmamak gerektiği konusunda uyarılar yapılır.

Maliki mezhebi: Banyo yapmanın orucu bozmadığını savunur. Maliki alimlerine göre kişi oruçlu olduğu halde banyo yapabilir ancak suyun kasıtlı olarak mideye gitmesi durumunda oruç bozulur. Maliki mezhebi oruçlu kişinin serinleme veya temizlik amacıyla banyo yapmasını yasaklamaz, yalnızca suyun burundan ve ağızdan geçmemesine dikkat edilmesini tavsiye eder. Bu mezhepte de banyo sırasında vücuda suyun kaçması sadece kazaya neden olur; oruç tamamen geçersiz sayılmaz. Hanbeli mezhebi: Banyo yapmanın orucu bozmadığını kabul eder. Fakat bu mezhep banyo yaparken kişinin suyun burun veya ağız yoluyla vücuda geçmemesi gerektiğini vurgular. Hanbeli alimleri oruçlu bir kimsenin banyo sırasında fazla su kullanmasından kaçınması gerektiğini ifade ederler. Çünkü bu durum orucun bozulmasına yol açabilir. Ayrıca Hanbeli mezhebi suyun istemeden de olsa içeri girmesi durumunda orucun bozulmadığını belirtir. Genel olarak dört mezhep de oruçlu bir kimsenin banyo yapmasını yasaklamaz. Fakat banyo sırasında dikkat edilmesi istenen detay suyun kasıtlı olarak vücuda yani mideye girmemesi gerektiğidir. Eğer su ağızdan veya burundan geçerse oruç bozulur, lakin bu durum kasıtlı olmadığında oruç sadece kazaya bırakılır. Banyo yapmak özellikle sıcak havalarda serinlemek veya temizlik amacıyla yapılabileceği gibi aynı zamanda kişinin oruç halini sürdürmesi için de bir engel teşkil etmez. Oruçlu kişilerin banyo sırasında aşırıya kaçmaktan ve suyu boş yere vücuda almaktan kaçnımaları gerekmektedir.