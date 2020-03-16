"KONSERLERİM İPTAL OLDU"

Banu Zorlu, "Her yere çekinerek gidiyoruz. Konserlerim iptal oldu. Kıbrıs'ta ve Antalya'da ikişer konserim vardı. Yeni bir diziye başlayacaktım, o da bir süreliğine aksıya alındı" açıklamasını yaptı.