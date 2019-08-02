Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden birisi olan Banu Çarmıklı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik isim, giyim mağazalarının dışında ev dekorasyon mağazalarını da gezip alışveriş yaptı.

Banu Çarmıklı'nın her zaman olduğu gibi sade şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.