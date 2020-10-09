Türkiye onu Afrodit olarak tanıdı. Bir dönemin televizyon fenomeni, ilişkileriyle ve konuştuklarıyla adından sık sık bahsettiren Banu Alkan bugün yine medyanın gündemine oturdu. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Banu Alkan kimdir? Banu Alkan kaç yaşında ve nereli? Banu Alkan'ın gerçek adı ne?

BANU ALKAN KİMDİR, BANU ALKAN'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Dubrovnik, Hırvatistan'da doğdu. Yugoslav kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu biliniyor.

BANU ALKAN'IN HAYATI

"Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığını öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim[2] ve 1996'de özel şan dersleri aldı.

BANU ALKAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (Türk filmi, 1976) (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Onsuz Olamam (1978)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben De Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller De Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

Vahşi Ve Güzel (1989)

Afrodit (2010) Kısa metrajlı film

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)