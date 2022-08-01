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Banu Alkan'ın sevgilisi Kemal Yıldız kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan'ın sevgilisi Kemal Yıldız ne iş yapıyor?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile birlikteliklerini duyuran afrodit, evleneceğinin müjdesini verdi. Peki, Banu Alkan'ın sevgilisi Kemal Yıldız kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

01.08.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Banu Alkan, ikinci baharını yaşıyor. Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız ile sevgili olan Banu Alkan, dünya evine girmeye hazırlanıyor. İşte Banu Alkan'ın yeni sevgilisi Kemal Yıldız'a ilişkin bilgiler...

  • EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

    Üç ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, nişanlandığını açıkladı.

  • KEMAL YILDIZ KİMDİR?

    Kemal Yıldız iş insanıdır. Hollanda'da yaşayan Yıldız 44 yaşındadır. Çiftin aralarında 20 yaş bulunuyor.

    Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını paylaşan ünlü isim evlilik teklifine 'evet' dedi.

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