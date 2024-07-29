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        Haberler Magazin Banu Alkan'ın Safiye Soyman'ın oğlu ile ilgili taziye mesajı tepki çekti - Magazin haberleri

        Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti

        Banu Alkan'ın, oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın başsağlığı dilemek için yayınladığı videoya müzik koyması ve dünyaca ünlü isimleri etiketlemesi tepki çekti. Banu Alkan, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:49
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          Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi.

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          Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken 'Dünya Güzellerim Tatilde' programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı eleştiri konusu oldu.

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          Paylaşımına Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri paylaşımına etkileyen ve müzik de ekleyen Alkan, "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü. Eleştirilerin hedefi olan Banu Alkan, açıklamayı değiştirdi.

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          Banu Alkan ardından paylaşımını asistanının yaptığını söyledi ve bir açıklama yaptı.

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          Alkan, "Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake (sahte) hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikâyemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu" dedi.

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