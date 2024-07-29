Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti
Banu Alkan'ın, oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın başsağlığı dilemek için yayınladığı videoya müzik koyması ve dünyaca ünlü isimleri etiketlemesi tepki çekti. Banu Alkan, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı
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Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi.
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Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken 'Dünya Güzellerim Tatilde' programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı eleştiri konusu oldu.
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Paylaşımına Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri paylaşımına etkileyen ve müzik de ekleyen Alkan, "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü. Eleştirilerin hedefi olan Banu Alkan, açıklamayı değiştirdi.
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Banu Alkan ardından paylaşımını asistanının yaptığını söyledi ve bir açıklama yaptı.
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Alkan, "Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake (sahte) hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikâyemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu" dedi.