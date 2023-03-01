Bankalar için hangi riskler geçerli?

HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. 2022 yılı bankacılık bilançolarını değerlendiren Uğuroğlu, rekor kara rağmen hisse fiyatlarının yeteri dereceğe yükselip yükselmediği konusundaki fikirlerini aktarıyor. Uğuroğlu, başta enflasyona endeksli tahviller ve mevduat ile kredi arasındaki faiz marjının hangi bankayı nasıl etkilediğini ve önümüzdeki yıl bu 2 kalemin hangi bankanın bilançosuna nasıl yansıyacağını anlatıyor. 12 aylık bilançolara bakıldığında bankaların rakamlarını etkileyen en önemli kalemleri ve rasyoların ele alındığı programda ayrıca emtia şirketleri de ele alınıyor.

DEPREM BORSA ŞİRKETLERİNİ NASIL ETKİLER?

Depremin Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiren Uğuroğlu, önümüzdeki dönem bu etkinin nasıl süreceğini ve borsa şirketlerinin bu durumdan nasıl etkileneceğini anlatıyor. Global piyasalardaki beklentilerini de anlatan Uğuroğlu, deprem sonrası borsada yaşananları ve sonrasında

borsa için alınan kararların hedefine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiriyor. Son günlerde endeksteki oynaklığın azalması ve hafif yukarı yönlü harekete ilişkin görüşlerini dile getiren Uğuroğlu ayrıca deprem etkisiyle yükselmesi beklenen enflasyonun borsada yeniden fiyatlanıp fiyatlanmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

SEÇİM ÖNCESİ VE SONRASI NE OLUR?



Yaklaşan seçime yönelik değerlendirmelerde de bulunan Uğuroğlu, seçim öncesi ve sonrası beklentilerini açıklarken hangi durumda borsanın nasıl etkileneceğine dair tahminlerini aktarıyor. Uğuroğlu, Borsa İstanbul’da bundan sonraki seyri ve nelere dikkat edilme i gerektiğini yatırımcılar açısından yorumluyor.

ÖNERİLEN VİDEO