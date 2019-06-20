Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 92 milyon 886 bin lira artarak 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liradan 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 1 trilyon 27 milyar 44 milyon 489 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 195 milyar 581 milyon 17 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 881 milyon dolar azalarak 215 milyar 892 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 105 milyon doları mevduat bankaları ve 18 milyar 787 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 956 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 524 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 82 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 543 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,28 artarak 386 milyar 896 milyon 635 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,29 azalarak 368 milyar 789 milyon 144 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,04 azalarak 138 milyar 670 milyon 81 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 890 milyon 801 bin lirası konut, 4 milyar 812 milyon 607 bin lirası taşıt ve 212 milyar 193 milyon 227 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira artarak 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,71 artış gösterdi.