20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Ömer Seçkin'i geçtiğimiz 29 Kasım günü telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Seçkin'e, hesabındaki paranın tutarını söyledi. Ardından da Ömer Seçkin'e internet bankacılığı üzerinden hesabındaki 96 bin TL'yi verdiği hesap numarasına aktarttı. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Ömer Seçkin, şikayetçi oldu.
"BANKACI OLDUĞUNA İKNA ETTİ"
DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili çalışma başlatırken, aradan geçen 20 güne rağmen şüpheli ya da şüphelilere yönelik her hangi bir kimlik bilgisi elde edilemedi. Ömer Seçkin, Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi'nden de yardım istedi. Seçkin, yaşadıklarını "Telefonla arayan bir kişi, banka görevlisi olduğunu söyledi. Çektiğin kredideki parayı, sigorta yapacağız. Daha önce çektiğin kredilerin dosya parasını da geri vereceğiz' dedi. Bankadaki paramın tutarını söyleyince bankacı olduğuna inandım. Daha sonra beni yönlendirerek, hesabımdaki paraları başka hesaba aktarttılar. Benim adıma kredi de çektiler. 96 bin TL dolandırıldım" dedi.
"ONAYDAN SONRA HESABIMDAN PARA ÇEKİLMİŞ"
Paranın memleketti Şırnak'taki iş yerinin satışından geldiğini ifade eden Ömer Seçkin, "Dolandırıldığımı anladıktan sonra bankayı aradım. Hesaplarıma bloke koyduklarını söylediler ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmamı istediler. Bunun üzerine emniyete giderek şikayette bulundum. Hukuki süreç başladı" diye konuştu.
"İYİ NİYETİNDEN KAYNAKLI BÖYLE BİR TUZAĞA DÜŞMÜŞ"
THD Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan da olayın üzücü olduğunu vurgulayarak, "Her vatandaşın başına gelebilecek bir olay. Vatandaşımız geldi, çok mağdur olduğunu anlattı. Kimlik bilgileri bir şekilde başkaları tarafından ele geçirilmiş. Hesabındaki paranın miktarına kadar her şeyi biliyorlar. Bizim halkımız temiz, saf duyguları olduğu için çabuk inanır, nihayetinde de inanmış. Hesabından parayı çekmişler ve hemen akabinde adına kredi çekmişler. Bankanın uyarması lazımdı böyle bir durumda. Bu tür olaylar Türkiye'de yeni değil, eskiden beri var. Bu mağduriyet bir şekilde gelmiş ama başka insanlar en azından daha dikkatli olsun. Özellikle internet alışverişlerinde, para transferlerinde daha dikkatli olsunlar. Kendileri çok emin bilgilere rastlamadığı sürece hiç kimseye kesinlikle kişisel bilgilerini vermesinler. Bu vatandaşımız biraz daha dikkat edebilirdi. Yani 'Banka benden neden şifre istesin? Bankada şifreler mevcut zaten benden niye istesin' diye uyanabilirdi ama o anda bir gaflete gelmiş. Maalesef iyi niyetinden kaynaklı böyle bir tuzağa düşmüş" dedi.
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