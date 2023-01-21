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Bandırmaspor - Tuzlaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Giriş: 21.01.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bandırmaspor - Tuzlaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Yusuf Susuz

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk. 68 Oğuz Kaan Güçtekin), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk 68 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Soukou (Dk. 79 Terzic), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Alper Koldaş (Dk. 86 Berkan Mahmut Keskin), Mehmet Özcan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi (Dk. 80 Kone), Ogün Bayrak, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 80 Ozan Papaker), Sadi Karaduman (Dk. 80 Gökhan Akkan), Wanga

Goller: Dk. 2 Mata (Tuzlaspor), Dk. 13 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sedat Şahintürk, Dk. 72 ve 90 Manos (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 İsmail Konuk, Dk. 45+8 Wanga, Dk. 55 Ogün Bayrak, Dk. 75 Sadi Karaduman (Tuzlaspor), Dk. 64 Alpay Koldaş, Dk. 66 Mulumba (Bandırmaspor)

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