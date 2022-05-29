Bandırmaspor Eyüpspor maçı için artık nefesler tutuldu. İlk maçı Eyüpspor'un kazandığı play-off eşleşmesinde finale yükselecek takım bugün belli olacak. İşte merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

BANDIRMASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor Eyüpspor maçı bugün saat 15:30'da başlayacak ve TRTSpor, beIN Sports1 ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Kerim, Mehmet, Landel, Levent, Beykan, Keny

Eyüpspor: Çağlar, Oğulcan, Ahmet, Pa Dibba, Gerson Rodriguez, Thill, Kemal, Bülent, Taşkın, Mezague, Cenk Ahmet