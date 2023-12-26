Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi!

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor'a 3-2 kaybeden Bandırmaspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada, “Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor’u 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız” denildi.