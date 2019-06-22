22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kongreye tek aday olarak giren Karlahan'ın yönetim kurulu ekibinde Onur Göçmez, Serdar Kuter, Emre Ertürk, Merve Kınık Öztürk, Yunus Emre Karahan, Mustafa Der, Özgür Kızıllar, Mülkü İnci, Özgün Eren, Namık Havutça, Mücahit Çarıkçıoğlu, Soner Koçoğlu ve Mehmet Özbay gibi isimler var. Olağan Genel Kurulda konuşan Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, Bandırmaspor’un toplam borcunun 18 milyon 109 bin 98 TL olduğunu söyledi. Bu yıl ki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklayan Karlahan, “Bu yıl inşallah hep beraber şampiyonlukların sefasını süreceğiz” dedi.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’da konuşmasında, yerel yönetim olarak Göksel Karlahan ve ekibine gerekli desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez kulübün Asbaşkanı oldu. Göçmez mali disiplin ve denetimin önemine vurgu yaptı. Onur Göçmez yeni dönemde kurumsallaşma ve Özkaynak kullanımına dikkat edeceklerini söyledi. Asbaşkan Onur Göçmez, "Tüm paydaşların desteğiyle sezon sonu şampiyonluğu yakalayacağız" dedi.
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