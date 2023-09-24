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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor: 4 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 4 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:21
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        Bandırmaspor 4 köşe!
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        9. dakikada Bandırmaspor atağında Mustafa Çeçenoğlunun yaptığı ortada Moussa Kalilou Djitte kafa vuruşu ile topu fileler ile buluşturdu. 1-0

        37. dakikada Doğancan'ın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu ceza sahası çizgisinden kalecinin üzerinden topu aşırtarak vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

        45+4. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruştan ortasında Doğan Can Davasın kafa vuruşunda top fileler ile buluştu. 2-0

        48. dakikada Marcelo Bobadilla'nın ceza sahasının dışından vurduğu top üst direğe çarparak auta çıktı.

        59. dakikada Mustafa Çeçenoğlunun ortasında Sergen Piçinciol'un pasında Doğan Can Davasın kafa vuruşunda top fileler ile buluştu. 3-0

        70. dakikada Marcelo Bobadilla'nın ceza sahasının dışından vurduğu top fileler ile buluştu. 4-0

        82. dakikada penaltı atışında Amilton Minervino Da Silva sağ köşeye vurduğu top fileler ile buluştu. 4-1

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

        Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Moussa Kalilou Djitte (Marcelo Bobadilla dk. 46), Emre Batuhan Adıgüzel, Remi Jose Michel Mulumba (Mehmet Özcan dk. 74), Metehan Mimaroğlu (Kadeem Raymond Mathurin Harris dk. 74), Doğan Can Davas (Aygün Özışıkyıldız dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mustafa Çeçenoğlu (Cebio Soukou dk. 61)

        Yedekler: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Mustafa Saymak, Mervan Yusuf Yiğit, Mert Çelik

        Teknik Direktör: Ersan Parlatan

        Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Enes Keskin, Mustapha Yatabare (Chukwuma Emmanuel Akabueze dk. 67), Olarenwaju Ayobami Kayode (Oltan Karakullukçu dk. 83), Francis Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan (Yiğit Efe Demir dk. 46), Musa Çağıran (Tiago Filipe Sousa Da Nobrega Rodrigues dk. 46), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton Minervino Da Silva (Özgür Çek dk. 88)

        Yedekler: Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran, Ensar Kemaloğlu, Sambou Yatabare, Uğur Akdemir

        Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

        Goller: Moussa Kalilou Djitte (dk. 9), Doğan Can Davas (dk. 45+4 ve 59), Marcelo Bobadilla (dk. 70) (Bandırmaspor), Amilton Minervino Da Silva (dk. 82 (Gençlerbirliği)

        Kırmızı kartlar: Shaocong Wu (dk. 20), Francis Nzaba (dk. 56) (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor), Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)

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