Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 83 Burak Süleyman), Manaj, Kerim Avcı, Okan Alkan, Akabueze (Dk. 63 Doğan Can Davas), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Pucko)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Doğa İşeri (Dk. 60 Andaç Güleryüz - Dk. 83 Abdülkadir Özgen), Anıl Taşdemir (Dk. 60 Birol Parlak), Kore, Otoo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 60 Oğuz Han Aynaoğlu), Cumali Bişi

Goller: Dk. 48 Levent Ayçiçek, Dk. 85 Burak Süleyman, Dk. 90 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Kore, Dk. 46 Batuhan İşçiler, Dk. 73 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 68 Mulumba, Dk. 89 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)