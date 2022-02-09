Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sivas'ta Gradel attığı 3 golle yıldızlaştı, Appindangoye takımın diğer golünü kaydetti. Bandırma, Lokman Gör'ün 24'te kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

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