Bandırmaspor: 2 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 12 maça yükselten lider Kocaelispor, 63 puana yükseldi. Kocaelispor'un, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4 oldu.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Bandırmaspor ise 52 puana ulaştı ve 5. sırada konumlandı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.