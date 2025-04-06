Bandırmaspor: 2 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, Bandırmaspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 12 maça yükselten lider Kocaelispor, 63 puana yükseldi. Kocaelispor'un, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4 oldu.
Ligde yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Bandırmaspor ise 52 puana ulaştı ve 5. sırada konumlandı.
1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.