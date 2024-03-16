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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Bandırmaspor: 2 - Eyüpspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 2 - Eyüpspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Eyüpspor, 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. 88. dakikada 10 kişi kalan Eyüpspor, 2-1'lik skordan geri dönerek 3 puana uzanmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:14
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

        İstanbul ekibi, 2-1 mağlup durumdayken Saiz'in 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişiyle rakibine 2 gol attı.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 82 Sergen Piçinciol), Doğan Can Davas (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 69 Soukou)

        Eyüpspor: Muhammet Birkan Tetik, Claro, Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Seslar), Fredy (Dk. 64 Saiz), Ömer Bayram, Recep Niyaz (Dk. 76 Bruno), Taşkın İlter, Thuram, Ampem (Dk. 64 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal (Dk. 76 Murat Uçar)

        Goller: Dk. 17 Thuram, Dk. 90+2 Mexer (kendi kalesine), Dk. 90+6 Bruno (Eyüpspor), Dk. 54 Doğan Can Davas, Dk. 72 Melih Kabasakal (kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 88 Saiz (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+4 Emirhan Aydoğan, Dk. 63 Mexer (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 55 Recep Niyaz, Dk. 84 Robin Yalçın (Eyüpspor)

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