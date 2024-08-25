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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor: 0 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 0 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile Çorum FK, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor haftayı 7, Çorum FK ise 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:31
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        Bandırma'da gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 7'ye, Çorum FK ise 2'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Eren’in şutu Zafer’de kaldı.

        28. dakikada maçın en tehlike atağı konuk takımdan geldi. Mehdi’nin şutu az farkla auta çıktı.

        36. dakikada Mehmet’in pasında topla buluşan Paulinho ceza sahasına girerek yaptığı şutta top az farkla dışarı çıktı.

        41. dakikada Eren’in ortasında Zafer son anda topu tokatladı.

        90+3. dakikada Bandırmasporlu İbrahim Kaya, ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşünürken top uzak direk yakınından dışarı gitti.

        Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

        Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (İbrahim Kaya dk. 80), Paula Rafael, Doğan Can Davas(Marco Paixao dk. 46), Landy Nomel (Mulumba dk. 80), Kerem Atakan Keskin (Adama Salimou dk.63), Edson Anrdre Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek

        Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Santos, Emir Şenocak, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç

        Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

        Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhan Yazgan, Atakan Akkaynak (Tunahan Ergül dk. 90+2), Thomas Jacco Verheydt, Mehd, Boudjemaa (Durel Avounou dk. 80), Kerem Kalafat, Paulo Bartolomeu, Erkan Kaş, Eren Karadağ (Kadir Seven dk. 78),

        Yedekler: Mehmut Eren Güler, Hasanege Akdoğan, İsmaila İso Sonko, Ahmethan Köse, Mustafa Emre Yalçınkaya, Berkay Arı, Bekcan Aytaç

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Sarı kartlar: Mexer (Bandırmaspor), Ferhat Yazgan, Boudjemaa, Atakan Akkaynak, Verheyt, Hüseyin Akınay, Tunahan Ergül (Çorum FK)

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