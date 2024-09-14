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        Haberler Gündem Güncel Bandırma'da "Halk Lokantası" açılacak | Son dakika haberleri

        Bandırma Belediyesi "Halk Lokantası" açacak

        Balıkesir'in Bandırma Belediyesi, vatandaşlara ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek sunmak amacıyla "Halk Lokantası" açmaya hazırlanıyor. Lokantanın açılışı salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:52
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        Bandırma'da "Halk Lokantası" açılacak
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        Balıkesir'in Bandırma Belediyesi, ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek sunacağı "Halk Lokantası"nı hizmete açmaya hazırlanıyor.

        Halk Lokantası'nın açılış töreni, 17 Eylül Salı günü saat 17.30'da Kapalı Pazaryeri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleştirilecek.

        Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Halk Lokantamız, hijyenik şartlarda hazırlanan günlük yemek menüleriyle Bandırma halkına sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı sunacaktır. Bu yeni sosyal hizmet projemizle, özellikle dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz" dedi.

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        #Balıkesir
        #bandırma belediyesi
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