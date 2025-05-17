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        Haberler Gündem Güncel Banaz'da hayvan pazarı yeniden açıldı | Son dakika haberleri

        Banaz'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde cumartesi günleri kurulan ve bulaşıcı hastalık sebebiyle mart ayında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:47
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        Banaz'da hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde cumartesi günleri kurulan ve bulaşıcı hastalık sebebiyle mart ayında kapatılan canlı hayvan pazarında yetkililer tarafından gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

        Bu kapsamda İslam Mahallesi'ndeki pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine kurbanlık satışları için yer tahsis edildi.

        Yeniden açılan pazarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşandı.

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