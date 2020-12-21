İHA

Tuzla'da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu'nun, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

"BANA TEŞKİLAYIN NUMARASINI VERİN" SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre; Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.