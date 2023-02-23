HABERTURK.COM

Boyu hızlı büyüdüğü için gelişiminin ne kadar sağlıklı ilerlediği hemen anlaşılır. Yaklaşık 1 metreye kadar uzayan bambunun eni ise yaklaşık 20 cm kadar genişleyebilir. Görünümü ile kendine hayran bırakan bambu bitkisini pek çok çiçekçiden temin edebilir, evinizde yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Bambu bakımı nasıl yapılır? Bambuya ne kadar su verilir? Tüm cevaplar içeriğimizin devamında…

Bambu Nasıl Bakılır?

Egzotik görünümü ile yoğun ilgi gören bambu, ev dekorasyonlarında sıklıkla kullanılır. Evlerin daha sofistike görünmesine katkı sağlayan bu bitki türü hem suda hem de toprakta yetişebilmektedir. Bakımı çok kolay olsa da küçük püf noktaları göz ardı ederseniz bambunuzu uzun vadede koruyamazsınız. Peki, bambu nasıl bakılır?

Bambu bakımında dikkat edilmesi gereken ilk nokta, yetiştiği ortamdır. Ev ya da ofisleri renklendiren bu bitki, aydınlık ve ferah bir alanda yetiştirilmelidir. Ilık ortamları sevdiği için çok soğuk alanlarda gelişemez ve solar. Eğer yeni bir bambu edindiyseniz bambuyu konumlandıracağınız alanı iyi seçmelisiniz.

Bambuya ne kadar su verilir? Bu sorunun cevabı bambunun suda ya da toprakta yetişmesine göre değişiklik gösterir. Bambu, suyu ve güneşi seven bir bitkidir. Suda yetişen bambuların su kabına yaklaşık 10 cm su koyun. Suyun bitmesi durumunda ya da bitmesine yakın suyu tazeleyin. Bambunun suyunu çekmesi 1 hafta kadar sürecektir. Eğer toprakta yetişen bir bambunuz varsa toprağını düzenli aralıklar ile sulayın. Sık sık kontrol ederek toprağının nemli kalmasını sağlayın. Bambu sulamak işte bu kadar kolay.

Bambu Nasıl Yetiştirilir?

Bambuyu hazır almak yerine küçük bir tohum alarak bambu yetiştirebilirsiniz. Peki, tohum ekerek bambu nasıl yetiştirilir? Çiçek yetiştirmeyi hobi haline getirenlerin tercih ettiği bu yöntem zor gibi görünse de belli noktalara dikkat edildiğinde, kolayca bambu yetiştirmek mümkündür. Eğer ilk kez bambu tohumu ekecekseniz aşağıdaki adımları sırayla uygulayın

Bambu ekmeden önce elinizde bulunması gereken bazı malzemeler vardır. İşleme başlamadan önce; bardak, çakıl taşları, saksı ve toprağı hazırlayın.

Bambu tohumlarını eritmek için bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı tuz ekleyin. Ardından karıştırın. Yaklaşık 15 dakika bambu tohumlarını bu suda bekletin.

Bu işlemin ardından tohumları sudan çıkarın ve klorsuz, temiz bir suya alın. Klorsuz suda 24 saat bekletin.

Saksı ve toprağı hazır hale getirin. Saksının içine çakıl taşlarını yerleştirin. Ardından üzerine toprak serpiştirin. Bu aşamada toprak seçiminizi iyi yapmalısınız. Torf toprak ya da bahçe toprağı, bambu yetiştirmek için ideal toprak türleridir.

Üstten 3 cm boşluk kalacak şekilde toprağı saksıya yerleştirmeye devam edin. Toprağı eliniz ile hafifçe bastırın ve tohumları yerleştirin. Ardından tohumların üzeri kapanana kadar toprak ekleyin.

Can suyunu verin ve güneş alan ılık bir yerde muhafaza edin. Toprağın sürekli nemli kalmasına özen gösterin

Gerekli olan tüm işlemleri doğru yaptığınızda bambunuz yakın bir zamanda çimlenmeye başlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut