Balotelli için flaş iddia: Ülkesine dönüyor!

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılan ve yeni adresi merak konusu haline gelen Mario Balotelli hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan medyasından La Stampa'nın haberine göre; Duvan Zapata'nın beklenmedik diz sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Torino, İtalyan yıldızı transfer etmeye çok yakın.

Devre arası için İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity ile anlaşmaya varan Balotelli, bu teklifin ardından rotasını ülkesine çevirdi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORDU

34 yaşındaki golcü daha önce DAZN'a verdiği röportajda, "Yurt dışından teklifler aldım, ama Serie A'ya geri dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Rahat edemeyeceğim takımlar yok. Hangi takımın bana uymayabileceğini düşünmeliyim. İnsanların Balotelli hakkında ne tür bir önyargısı olduğunu anlamıyorum. Bazı antrenörlerle tartıştım ama herkes tartışıyor. Kariyerimde asla bir soyunma odasını mahvetmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisi ile Trendyol Süper Lig'de 16 maça çıkan Mario Balotelli, 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.