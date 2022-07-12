Adana Demirspor'da top koşturan Mario Balotelli'den transfer sinyali geldi...

Adı İspanyol ekibi Valencia ile anılan İtalyan futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İspanya bayrağı, futbol topu ve ismini yan yana koyup 'ister misiniz' diyerek anket başlattı.

SANCAK'TAN MESAJ: KİM GİTMEK İSTİYORSA GİDER

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından transfer haberleriyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu vs. sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa teklif getirir, kulüp de uygun bulursa gider. Gidenin yerine en iyisini alırız. Gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hele ki kulübün üstünde kimse olamaz. O yüzden siz rahat olun. Kulüp klişelerden ibaret değil. Değerleriyle, duruşuyla, davranışıyla kendini gösteren ve kurumsallaşandır."