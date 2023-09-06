Ballon d'Or ödülü adayları belli oldu!
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde adaylar belli oldu! Cristiano Ronaldo'nun 18 yıl sonra aday gösterilmediği listede Lionel Messi kendine yer buldu
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France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.
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Yılın futbolcusuna verilen (Altın Top) Ballon d'Or'un 2023 ödülüne eski Fenerbahçeli Kim min-Jae de aday gösterildi.
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Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez adaylar arasında yer almazken Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi listede kendisine yer buldu. Adaylar şöyle:
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JULIAN ALVAREZ
- 5
NICOLO BARELLA
- 6
JUDE BELLINGHAM
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- 7
KARIM BENZEMA
- 8
YASSINE BOUNOU
- 9
KEVIN DE BRUYNE
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- 10
RUBEN DIAS
- 11
ANTOINE GRIEZMANN
- 12
İLKAY GÜNDOĞAN
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- 13
JOSKO GVARDIOL
- 14
ERLING HAALAND
- 15
HARRY KANE
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- 16
RANDAL KOLO MUANI
- 17
KHVICHA KVARATSKHELIA
- 18
ROBERT LEWANDOWSKI
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- 19
EMILIANO MARTINEZ
- 20
LAUTARO MARTINEZ
- 21
KYLIAN MBAPPE
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- 22
LIONEL MESSI
- 23
KIM MIN-JAE
- 24
LUKA MODRIC
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- 25
JAMAL MUSIALA
- 26
MARTIN ODEGAARD
- 27
ANDRE ONANA
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- 28
VICTOR OSIMHEN
- 29
RODRI
- 30
BUKAYO SAKA
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- 31
MUHAMMED SALAH
- 32
BERNARDO SILVA
- 33
VINICIUS JR
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