Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ballon d'Or ödülü adayları belli oldu! İşte Altın Top adayları - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or ödülü adayları belli oldu!

        Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde adaylar belli oldu! Cristiano Ronaldo'nun 18 yıl sonra aday gösterilmediği listede Lionel Messi kendine yer buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 23:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.

        • 2

          Yılın futbolcusuna verilen (Altın Top) Ballon d'Or'un 2023 ödülüne eski Fenerbahçeli Kim min-Jae de aday gösterildi.

        • 3

          Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez adaylar arasında yer almazken Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi listede kendisine yer buldu. Adaylar şöyle:

        • 4

          JULIAN ALVAREZ

        • 5

          NICOLO BARELLA

        • 6

          JUDE BELLINGHAM

        • 7

          KARIM BENZEMA

        • 8

          YASSINE BOUNOU

        • 9

          KEVIN DE BRUYNE

        • 10

          RUBEN DIAS

        • 11

          ANTOINE GRIEZMANN

        • 12

          İLKAY GÜNDOĞAN

        • 13

          JOSKO GVARDIOL

        • 14

          ERLING HAALAND

        • 15

          HARRY KANE

        • 16

          RANDAL KOLO MUANI

        • 17

          KHVICHA KVARATSKHELIA

        • 18

          ROBERT LEWANDOWSKI

        • 19

          EMILIANO MARTINEZ

        • 20

          LAUTARO MARTINEZ

        • 21

          KYLIAN MBAPPE

        • 22

          LIONEL MESSI

        • 23

          KIM MIN-JAE

        • 24

          LUKA MODRIC

        • 25

          JAMAL MUSIALA

        • 26

          MARTIN ODEGAARD

        • 27

          ANDRE ONANA

        • 28

          VICTOR OSIMHEN

        • 29

          RODRI

        • 30

          BUKAYO SAKA

        • 31

          MUHAMMED SALAH

        • 32

          BERNARDO SILVA

        • 33

          VINICIUS JR

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa