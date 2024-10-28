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        Haberler Bilgi Spor Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ballon d'Or adayları 2024 listesi

        Ballon d'Or adayları 2024: Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ballon d'Or ödül töreni 2024 için geri sayım başladı. Futbol dünyasının en prestijli ödülü bugün sahibini buluyor. Ballon d'Or adayları 2024 listesinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor. Törende kadın ve erkek en iyi futbolcu, en iyi teknik direktör ve en iyi kulüp kategorilerinde ödüller verilecek. Öte yandan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında 21 yıl sonra ilk kez yer almadı. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:43
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        • 1

          Ballon d’Or ödül töreni için artık saatler kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da adaylar arasında yer aldığı futbolun en prestijli ödülü bugün sahibini buluyor. Törende erkek ve kadın kategorilerinde en iyi futbolcu, en iyi teknik direktör ve en iyi kulüp ödülleri verilecek. Öte yandan bu yılki ödül töreninde ismi en çok öne çıkan oyuncular Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior ve Manchester City’de forma giyen Rodri oldu. Peki Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ballon d’Or adayları 2024 listesi ve tüm detaylar…

        • 2

          BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek. Tören, saat 22.45’te başlayacak.

        • 3

          BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

          Ödül töreninin Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden yayınlanması bekleniyor.

          Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜL VERİLECEK?

          En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

        • 5

          BALLON D'OR ADAYLARI 2024

          Jude Bellingham (Real Madrid)

          Ruben Dias (Manchester City)

          Phil Foden (Manchester City)

          Federico Valverde (Real Madrid)

          Emiliano Martinez (Aston Villa)

          Artem Dovbyk (Roma)

          Erling Haaland (Manchester City)

          Nico Williams (Athletic Bilbao)

          Toni Kroos (Real Madrid)

          Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

          Vinicius Junior (Real Madrid)

          Mats Hummels (Roma)

          Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

          Martin Odegaard (Arsenal)

          Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

        • 6

          Rodri (Manchester City)

          Harry Kane (Bayern Münih)

          Declan Rice (Arsenal)

          Vitinha (PSG)

          Cole Palmer (Chelsea)

          Dani Carvajal (Real Madrid)

          Lamine Yamal (Barcelona)

          Bukayo Saka (Arsenal)

          Hakan Çalhanoğlu (Inter)

          William Saliba (Arsenal)

          Kylian Mbappe (Real Madrid)

          Lautaro Martinez (Inter)

          Ademola Lookman (Atalanta)

          Antonio Rüdiger (Real Madrid)

          Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

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