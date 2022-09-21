Balkonda kâbus! Takıntılı olduğu kadının evine girdi

DHA'nın haberine göre, Afgan gencin kaçmak için girdiği evin sahibi Resul Karakuş "Üst kattan atlayıp balkona sonra mutfağa girmiş ve kaçmış. Eşim 'evde biri var' diye bağırınca hırsız sandım" dedi.

Teklifini reddeden kadın, ailesine de haber verince, evden kaçmak için 3'ncü katın balkonuna atlayan Afgan uyruklu kişi, dairenin mutfağından geçip kapıdan çıkarak kaçtı. Mahalle sakinleri, Afgan uyruklu kişinin Danie Ş.'yi takıntı haline getirdiğini, bir süre takip de ettiğini anlattı. Danie Ş.'nin, Afgan uyruklu kişinin yakalanmasını istediği için ailesine haber vererek, kapıyı kilitlediği belirtildi. Kadının ailesine yakalanmaktan korktuğu için balkondan atlayarak alt kattaki daireye girerek, kaçtı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İlçede 15 Eylül Perşembe günü 5 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki daireye giren Afgan uyruklu bir kişi, evlilik teklif ettiği Suriye uyruklu Danie Ş. ile bir süre görüştü.

"AİLESİYLE KONUŞTURMAK İÇİN EVE KİLİTLEMİŞ"

Afgan gencin kaçmak için girdiği dairenin sahibi Resul Karakuş "O sırada ben evdeydim. Eşim mutfaktayken içeri girmiş. Üst kattan atlayıp balkona sonra mutfağa girmiş ve kaçmış. Eşim evde biri var diye bağırınca hırsız sandım. Giyinip çıkana kadar o gitmiş. Üst katımızdan da bağrışmalar ve eşya kırılması sesleri geldi. Yukarı çıkıp baktık. Kadını eve alıp sakinleştirdik, bize olayı anlattı. Bu Afgan uyruklu genç kadını uzun zamandır takip ediyormuş. Kadın başta olumlu yaklaşmış, sonra istememiş. Kadını sürekli takip ediyormuş. Adamdan kurtulmak için ailesiyle plan yapmış. Ailesi 'Çocuğu eve çağır sonra bizi ara, önce konuşalım, olmuyorsa dövelim' demişler. Afgan genç içeri girince kadın da kapıyı kilitliyor. Çocuk da kapı kilitlenince eşyaları kırıp dökmeye başlıyor" dedi.

Balkona atlayışını gösteren cep telefonu görüntülerini izleyince çok şaşırdıklarını söyleyen Resul Karakuş "Ben soğukkanlı bir insanım ama, karşılaşsaydım olumsuz şeyler yaşanabilirdi. İyi ki de ben görmedim" dedi.