Osimhen: Balistik füze gibiydi!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın 3. golünü, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

90+2. dakikada rakip filelere harika bir röveşata gölü atan yıldız futbolcunun topa vurduğu esnada yüksekliği ortaya çıktı.

Victor Osimhen, kaydettiği gol ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında ilk seferde denemek istedim ama rakip bana yetişti. Eğer deneyip ona dokunsaydım serbest vuruş olacaktı. O yüzden topun sıçramasına izin verdim, rakip de düştü. Böyle daha kolay oldu.

"BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ"

Uzun zamandır böyle bir gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Hakem pozisyonu kontrol ederken ben de Apo'ya bakıyordum. Apo(Abdülkerim Bardakcı) bana geldi ve "ya ofsaytsa ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de "endişe etme gol olduğunu göreceğiz" dedim. Ama gerçekten çok iyi goldü. Akılalmaz bir goldü."

Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 5 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.