Balıktan dönen kardeşlerden acı haber

Samet (25) ve Eren Tokaç (19) kardeşlerin bulunduğu motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Tokaç kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte 2 motosikletle İzmir'e balık tutmaya gittikleri, avdan döndükleri sırada yaşanan kazada diğer motosiklettekilerin de tehlike atlattığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Subaşı Camisinde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu, baba Ramazan Tokaç, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gençlerin arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı.