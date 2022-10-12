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Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

İstanbul Zeytinburnu'nda alevlere teslim olan tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nin onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi

12.10.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Balıklı Rum Hastanesi'nde hummalı çalışma -En son haberler
Balıklı Rum Hastanesi'nde hummalı çalışma
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DHA

Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti.

Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı.

Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı. İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor. Tadilat çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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