Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda kendilerini ilgilendiren 30 dosyanın bulunduğunu ifade etti.

Kulüpten alacaklı olan oyuncuların yarısıyla görüşme yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu görüşmelerimizin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. İlk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan toplayıp durumumuza bakacağız. Niyetimiz transfer tahtasını açmak. Balıkesirspor'un ligde kalması için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Ligde 16 haftada 7 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.