BALIKESİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur.
BALIKESİR TARİHİ
Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara MÖ 8000-3000 yılları arası yerleşildiği ortaya çıkmıştır.Havran'a 8 km. mesafedeki İnboğazı mağaralarında Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. Babaköy (Başpınar) kazılarında, Yortan mezarlığında, Ayvalık Dikili yolu üzerindeki Kaymak Tepe'de Bakır Çağı'na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri bulunmuştur. Bu bölgede ilk defa adı geçen şehir Agiros (Achiraus)'dur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede Karesi Beyliği kurulmuş, ardından bölge Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.
BALIKESİR'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|2020 yılı sonunda Balıkesir ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2
|Yoğunluk
|Altıeylül
|181.286
|182.073
|787
|0,43
|94
|956
|190
|Ayvalık
|70.720
|71.725
|1.005
|1,42
|34
|305
|235
|Balya
|12.932
|12.878
|-54
|-0,42
|46
|797
|16
|Bandırma
|156.787
|158.857
|2.070
|1,32
|54
|755
|210
|Bigadiç
|49.926
|49.486
|-440
|-0,88
|80
|1.108
|45
|Burhaniye
|60.490
|61.806
|1.316
|2,18
|38
|420
|147
|Dursunbey
|35.122
|34.840
|-282
|-0,80
|111
|1.719
|20
|Edremit
|155.837
|161.145
|5.308
|3,41
|47
|682
|236
|Erdek
|32.120
|32.319
|199
|0,62
|28
|307
|105
|Gömeç
|14.175
|15.207
|1.032
|7,28
|13
|171
|89
|Gönen
|74.183
|74.894
|711
|0,96
|101
|1.162
|64
|Havran
|27.857
|27.988
|131
|0,47
|34
|565
|50
|İvrindi
|32.492
|32.319
|-173
|-0,53
|69
|818
|40
|Karesi
|183.084
|184.197
|1.113
|0,61
|70
|695
|265
|Kepsut
|23.142
|23.017
|-125
|-0,54
|69
|889
|26
|Manyas
|18.936
|18.599
|-337
|-1,78
|50
|634
|29
|Marmara
|9.730
|9.973
|243
|2,50
|14
|134
|74
|Savaştepe
|17.844
|17.361
|-483
|-2,71
|50
|427
|41
|Sındırgı
|33.253
|32.925
|-328
|-0,99
|75
|1.387
|24
|Susurluk
|38.704
|38.676
|-28
|-0,07
|54
|652
|59
|BALIKESİR
|1.228.620
|1.240.285
|11.665
|0,95
|1.131
|14.583
|85
BALIKESİR PLAKASI: 10
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