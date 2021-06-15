BALIKESİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur.

BALIKESİR TARİHİ

Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara MÖ 8000-3000 yılları arası yerleşildiği ortaya çıkmıştır.Havran'a 8 km. mesafedeki İnboğazı mağaralarında Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. Babaköy (Başpınar) kazılarında, Yortan mezarlığında, Ayvalık Dikili yolu üzerindeki Kaymak Tepe'de Bakır Çağı'na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri bulunmuştur. Bu bölgede ilk defa adı geçen şehir Agiros (Achiraus)'dur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede Karesi Beyliği kurulmuş, ardından bölge Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

BALIKESİR'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?



2020 yılı sonunda Balıkesir ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2 Yoğunluk Altıeylül 181.286 182.073 787 0,43 94 956 190 Ayvalık 70.720 71.725 1.005 1,42 34 305 235 Balya 12.932 12.878 -54 -0,42 46 797 16 Bandırma 156.787 158.857 2.070 1,32 54 755 210 Bigadiç 49.926 49.486 -440 -0,88 80 1.108 45 Burhaniye 60.490 61.806 1.316 2,18 38 420 147 Dursunbey 35.122 34.840 -282 -0,80 111 1.719 20 Edremit 155.837 161.145 5.308 3,41 47 682 236 Erdek 32.120 32.319 199 0,62 28 307 105 Gömeç 14.175 15.207 1.032 7,28 13 171 89 Gönen 74.183 74.894 711 0,96 101 1.162 64 Havran 27.857 27.988 131 0,47 34 565 50 İvrindi 32.492 32.319 -173 -0,53 69 818 40 Karesi 183.084 184.197 1.113 0,61 70 695 265 Kepsut 23.142 23.017 -125 -0,54 69 889 26 Manyas 18.936 18.599 -337 -1,78 50 634 29 Marmara 9.730 9.973 243 2,50 14 134 74 Savaştepe 17.844 17.361 -483 -2,71 50 427 41 Sındırgı 33.253 32.925 -328 -0,99 75 1.387 24 Susurluk 38.704 38.676 -28 -0,07 54 652 59 BALIKESİR 1.228.620 1.240.285 11.665 0,95 1.131 14.583 85

BALIKESİR PLAKASI: 10

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BALIKESİR YÖRESEL YEMEKLERİ

Sura

Peynirli Patlıcan

Bigadiç Güveci

Düğün Çorbası

Susurluk Ayranı

Edremit Köftesi

Tirit

Keşkek

Balıkesir Mantısı

Börülce Ekşilemesi

Şevketi Bostan

Kabak Çiçeği Dolması

Ayvalık Tostu

Saçaklı Mantı

Rabisa

Ada Köfte

Karanfilli Ekmek

Mafiş Tatlısı

Kadayıf Dolması

Zerde

Höşmerim

Sakızlı Dondurma

Keşküllü Kemalpaşa

Balıkesir Kaymaklısı

Karadut Şurubu

Koruk Suyu

Macaron Çayı