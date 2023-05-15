Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Balıkesir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Balıkesir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Balıkesir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 431.014 oyla yüzde 48.67 - Recep Tayyip Erdoğan: 399.145 oyla yüzde 45.07 - Sinan Oğan: 49.463 oyla yüzde 5.59 - Muharrem İnce: 5.996 oyla yüzde 0.68 aldı. Balıkesir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 431.014 oyla yüzde 48.67Recep Tayyip Erdoğan: 399.145 oyla yüzde 45.07Sinan Oğan: 49.463 oyla yüzde 5.59Muharrem İnce: 5.996 oyla yüzde 0.68

Balıkesir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Balıkesir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 415.411 oyla yüzde 46.43 - Cumhur İttifakı: 405.933 oyla yüzde 45.37 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.912 oyla yüzde 3.34 - Ata İttifakı: 21.851 oyla yüzde 2.44 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.875 oyla yüzde 0.21 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Balıkesir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 415.411 oyla yüzde 46.43Cumhur İttifakı: 405.933 oyla yüzde 45.37Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.912 oyla yüzde 3.34Ata İttifakı: 21.851 oyla yüzde 2.44Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.875 oyla yüzde 0.21AK Parti: 308.265 oyla yüzde 34.46CHP: 282.977 oyla yüzde 31.63İYİ Parti: 132.434 oyla yüzde 14.80MHP: 72.752 oyla yüzde 8.13YEŞİL SOL: 18.807 oyla yüzde 2.10YENİDEN REFAH: 18.719 oyla yüzde 2.09ZP: 18.548 oyla yüzde 2.07TİP: 11.105 oyla yüzde 1.24MEMLEKET: 10.928 oyla yüzde 1.22BBP: 6.197 oyla yüzde 0.69AP: 3.303 oyla yüzde 0.37GENÇ: 2.462 oyla yüzde 0.28HAKPAR: 1.113 oyla yüzde 0.12MP: 1.032 oyla yüzde 0.12AB: 982 oyla yüzde 0.11TKP: 866 oyla yüzde 0.10HKP: 778 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 715 oyla yüzde 0.08TKH: 294 oyla yüzde 0.03YP: 291 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00