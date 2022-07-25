Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem T. (50) idaresindeki otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail A.'nın kullandığı tırla çarpıştı.

Kazada, Muharrem T. olay yerinde hayatını kaybetti, Hande A. (32) yaralandı. Hande A. 112 ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.