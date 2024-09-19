Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 19.09.2024 - 01:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 02:34
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, bu kapsamda ilde "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan İ.I'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ