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        Haberler Gündem Trafik Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'de otomobil bariyere çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'de, bariyere çarpıp, takla atan otomobil Tufan Evren ve Sındırgı ilçesi kırsal Umurlar Mahalle Muhtarı Hamza Uysa hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:24
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        Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bariyere çarpıp, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Bigadiç kara yolu Karyağdı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bigadiç yönüne giden Ali Adak (25), kullandığı otomobilin direksiyonun hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Adak ile yanındaki arkadaşları Tufan Evren (25) ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Umurlar Mahallesi Muhtarı Hamza Uysal (51), hurdaya dönen araçta sıkıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişiden Hamza Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, diğer 2'sinin ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

        İtfaiye ekipleri, araçtaki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan Tufan Evren Atatürk Şehir Hastanesi'ne, Ali Adak ise Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Evren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ali Adak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #balıkesir haberleri
        #trafik kazası
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