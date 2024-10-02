Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Giriş: 02.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:29
Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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