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        Haberler Gündem Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Güncel haberler

        Balıkesir'de orman yangını çıktı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:29
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        Balıkesir'de orman yangını çıktı
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        Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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