İHA

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Akçapınar Mahallesi'nde çok sayıda Kovid-19 vakasının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğunun tespit edildiği ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalleye giriş-çıkışların bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanması kapsamında kapatıldığı belirtildi.