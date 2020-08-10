Altınoluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında uçurtma sörfü yapan Arda Deniz Bostan (22),dengesini kaybederek denize düştü. Kıyıdan izlediği oğlunun suya düştüğünü gören baba Sabri Bostan (53),2 arkadaşıyla birlikte bir tekneye binerek oğlunu kurtarmak üzere denize açıldı.

Sudaki oğlunu kurtaran baba ve 2 arkadaşının içine bulunduğu tekne, bir süre sonra su almaya başladı.

Kıyıdaki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaranlar, batma tehlikesi geçiren teknedeki 4 kişiyi kurtardı.

Bota bindirilen 4 kişi, ekipler tarafından Altınoluk sahiline çıkarıldı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.