Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Balıkesir'de ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Balıkesir Kepsut'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında evin çatısı çöktü. Çatının altında kalan 90 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giriş: 05.12.2022 - 02:27 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde Raziye Bayır'ın (90) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER NEDENİYLE EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı çöktü. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Bayır'ın cenazesi, çöken çatının altında bulundu. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de ölümlü kaza
Osmaniye'de ölümlü kaza
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı kadın öldü
Otomobilin çarptığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.